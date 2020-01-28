فيديو : يسرا تكشف سبب الحالة الصحية للفنانة “نادية لطفي” : خدوا بالكم

2020/01/28 | 23:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية يسرا ، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفي، إثر تعرضها لوعكة صحية دخلت على إثرها إحدى مستشفيات القاهرة.وقالت يسرا، خلال لقائها ببرنامج “et بالعربي”: “للأسف حالة الفنانة نادية لطفي شوية تعبانة وفي العناية المركزة، وممنوع عنها الزيارة وأخدت برد جامد لما راحت حضرت دفن زوجة […]

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