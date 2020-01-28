بين ترامب وكارتر صفقة القرن تتجدد

2020/01/28 | 23:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.بشار قدوري تعتبر اتفاقية كامب ديفيد سنة 1978 واتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل 1979 هي اول خرق عربي بحق الشعب الفلسطيني وتعتبر هذه اتفاقية القرن المصغرة في ذلك الحين وكان عراب ذلك الاتفاق هو كارتر الرئيس الأمريكي السابق ، لكن بالمقارنه بين الصفقتين ان الاولى قد عملت على انسحاب اسرائيل من سيناء وبعض الامتيازات […]

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