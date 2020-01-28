الحكيم يدعو لاتخاذ موقف تاريخي ازاء

2020/01/28 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

دعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الثلاثاء، مجلس الامن ومنظمات الامم المتحدة والتعاون الإسلا...





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