أكتوبر.. جيل جديد من الاحتجاجات

2020/01/28 | 23:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرلم تكن الاحتجاجات هذه المرة تقليدية، لا جهة سياسية أو دينية أو حتى ناشطين يقفون خلفها، وعلى الرغم من كونها واجهت اتهامات مبكرة من أطراف عدة، إلا أن الآلاف استجابوا لدعوات الخروج التي رفعت هذه المرة سقفًا عاليًا من المطالب تمثل بشعار "الشعب يريد إسقاط النظام".

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