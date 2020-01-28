بطل التغريدات المثيرة في

2020/01/28 | 23:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريررفع الحصانة عن فائق الشيخ علي جاء بسبب ما اعتبر "تمجيدًا للبعث"، لكن النائب المثير للجدل بدأ بعد ذلك حملة أشد ضد قادة الكتل السياسية وأطراف السلطة منذ اندلاع الاحتجاجات العراقية في تشرين/أكتوبر.

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