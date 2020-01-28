محمود عباس : القدس ليست للبيع وسنعيد “صفعة القرن” صفعات في المستقبل

2020/01/28 | 23:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سنبدأ فورا باتخاذ كل الاجراءات التي تتطلب تغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية، تنفيذا لقرارات المجلسين المركزي والوطني.وأكد عباس في كلمة اثناء اجتماع القيادة الطارئ في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الثلاثاء، ردا على اعلان الرئيس الأميركي ترمب بما يسمى “صفقة القرن”، أن القدس ليست للبيع، وكل […]

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