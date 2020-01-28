2020/01/28 | 23:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تقترب امرأة ملثمة بعصبية ملحوظة من هدفها، وهي امرأة أخرى جاثية على الأرض، ثم ترفع عصاها وتبدأ بجلدها.هذا هو أختبار لآخر الملتحقات بـ”فرقة الجلد النسائية” في مقاطعة آتشيه الإندونيسية، أكبر دولة إسلامية في العالم.أمّا في سبب الجلد، فالعضو الجديدة تعاقب المرأة الراكعة، العزباء، إذ تمّ إيقافها بعد أن وُجدَت في شقة أحد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في اندونيسيا ..فرقة جلد نسائية لمحاسبة “مرتكبي الجرائم الأخلاقية”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في اندونيسيا ..فرقة جلد نسائية لمحاسبة “مرتكبي الجرائم الأخلاقية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).