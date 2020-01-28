السيد الحكيم يدعو لاتخاذ موقف تاريخي ازاء صفقة القرن

2020/01/28 | 23:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، مجلس الامن الدولي ومنظمات الامم المتحدة وجامعة الدول العربية لاتخاذ موقف تاريخي ازاء صفقة القرن.

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