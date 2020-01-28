الحكيم يدعو الجامعة العربية الى اتخاذ موقف تاريخي تجاه صفقة العار

2020/01/28 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه زعيم تيار الحكمة، السيد عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، دعوة الى مجلس الامن ومنظمات الامم المتحدة والتعاون الإسلامي و جامعة الدول العربية الى أن يكون لها موقف تاريخي ازاء صفقة القرن.وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر، اطلعت عليها “العهد نيوز”، إن “القدس كانت ولا زالت وستبقى قضيتنا الإنسانية والإسلامية والعربية، ولا يمكن مصادرتها او […]

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