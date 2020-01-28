2020/01/28 | 23:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت القناة التلفزيونية “RTBF” أن ملك بلجيكا، ألبرت الثاني، اعترف بأنه الأب البيولوجي لفتاة تدعى، دولفين بويل، وذلك بعد ظهور نتائج تحليل الحمض النووي.وقال محامو الملك في بيان: “قبل جلالة الملك البرت الثاني نتائج تحليل الحمض النووي، الذي شارك فيه بطلب من محكمة الاستئناف ببروكسل.وتظهر النتائج العلمية أنه الأب البيولوجي لدولفين بويل”.ومن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملك بلجيكا يعترف بابنته “غير الشرعية”!) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملك بلجيكا يعترف بابنته “غير الشرعية”!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).