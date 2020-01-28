رئيس تيار الحكمة يرد على خطة ترامب للسلام: مؤامرة خطيرة على امن واستقرار العالم

2020/01/28 | 23:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف ، عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، خطة السلام للرئيس الامريكي دونالد ترامب في الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي المعروفة بـ”المؤامرة الخطيرة”.وقالالحكيم في بيان له ان “القدس […]

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