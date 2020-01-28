الكعبي : ترامب استغل ضعف وتفرقة العرب ليعلن عن صفقته المشبوهة

2020/01/28 | 23:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..عدّ النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع رئيس الكيان الاسرائيلي الغاصب نتنياهو عن تفاصيل صفقة ترامب في هذا التوقيت المشبوه سيؤدي الى اندلاع تصعيد جديد وانهيار كل مؤشرات السلام والامن في المنطقة ، مؤكدا ان ترامب استغل ضعف الحكومات العربية وعدم وحدة الموقف في شتى ارجاء الوطن […]

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