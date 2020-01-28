اهل الحق: يجب الحد من التدخل السعودي والاماراتي في الشأن العراقي

2020/01/28 | 23:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق، سعد السعدي، اليوم الثلاثاء، وزارة الخارجية الى التدخل لمنع السعودية من التلاعب بشأن العراقي.وقال السعدي، لـ”العهد”، ان “السعودية والامارات تتدخل بصورة مباشرة بالعراق”، مطالبا وزارة الخارجية العراقية باتخاذ موقف حازم من التدخل السعودي”.واضاف عضو المكتب السياسي للحركة، ان” قصف السفارة الاميركية لا يمثل ابناء المقاومة […]

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