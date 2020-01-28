2020/01/28 | 23:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة )/علي النصر الله/ ..طالبت مدير شعبة السيطرة على الأمراض الانتقالية بكربلاء الدكتورة زينب المعمار ، مساء الثلاثاء، مركز صحة الوافدين بمتابعة الوافدين الأجانب بصورة عامة ، والآسيويين منهم في المحافظة على وجه الخصوص لتأكيد خلوهم من مرض كورونا .وقالت المعمار في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الدائرة تتعامل بجدية تامة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطالبة بمتابعة الوافدين الاجانب والاسيويين لتأكيد خلوهم من فايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المطالبة بمتابعة الوافدين الاجانب والاسيويين لتأكيد خلوهم من فايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).