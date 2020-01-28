أعضاء بمجلس الشورى الإيراني يقاضون ظريف تمهيدا لاستجوابه

2020/01/28 | 23:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ عدد من مجلس الشورى الإيراني، إجراءات من شأنها ان تؤدي الى استجواب وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، عن النائب في المجلس عن محافظة كرمان محمد رضا بور ابراهيمي تصريحا أكد فيه ان ثلاثة وعشرين نائبا رفعوا دعوى ضد ظريف الى السلطة القضائية، على خلفية تصريحاته التي اعتبر النائب انها تتعارض مع المصالح الوطنية على حد تعبيره، في إشارة الى مطالبة ظريف بالشروع بمفاوضات مع الولايات المتحدة، على الرغم من مرور وقت قصير فقط على مقتل قاسم سليماني.

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