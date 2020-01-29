تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين بشكل كامل

2020/01/29 | 00:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ فرح الخفاف

طمأنَ المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، الموظفين والمتقاعدين، مؤكداً تأمين رواتبهم بشكل كامل، ولا يوجد أي مساس بها، تصريحات صالح هذه جاءت في وقت تعمل فيه الحكومة على انجاز موازنة تلبي الاهداف الاقتصادية والاجتماعية، كاشفا عن تحركات لخلق ما يسمى بـ "الاستدامة المالية".

وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء في تصريح خاص لـ "الصباح": "نطمئن الموظفين والمتقاعدين بتأمين الرواتب للسنة المالية الحالية 2020، ولا مساس فيها، لا سيما أن التدفقات النقدية للموازنة مطمئنة".

وأعلن صالح عن "تحركات وتفاهمات بين مجلسي النواب والوزراء لتقديم موازنة قابلة للتطبيق، تلبي اهدافها الاجتماعية والاقتصادية، والعمل مستمر بإعدادها من قبل وزارة المالية المعنية بالامر، على الرغم من أن حكومة تصريف الاعمال لا يمكن ان تمرر مشاريع القوانين".

وأفاد بأن "موازنة العام الحالي 2020 بحاجة الى اعادة هندستها باتجاه تقليل النفقات، وخفض العجز وتعظيم بعض الموارد وخلق ما يسمى بـ (الاستدامة المالية)، أي تكون الموازنة لها القدرة على الانفاق، وهذا يحتاج الى وقت لاعدادها بالشكل الصحيح، بحسب قوله".

وعزا المستشار تأخر اقرار الموازنة للعام الحالي الى "الاوضاع التي مرّ بها البلد مؤخرا، وحدوث تغيرات كثيرة، منها التزامات الانفاق والقرارات الحكومية، وقرارات مجلس النواب حسب الصلاحيات للجهات المعنية، التي شكلت التزامات مالية اضافية على الموازنة، ما ادى الى حدوث عجز مالي كبير فيها، لذلك ارجعها مجلس الوزراء بعد مناقشتها الى وزارة المالية لإعادة النظر في بعض مقررات الانفاق، وتدارس بعض الايرادات بالطريقة التي تجعلها قابلة للاستدامة".

وتوقع صالح "نضوج الموازنة خلال الاسابيع المقبلة، خصوصا ان هناك تشاورا وتفاهما وتبادلا للأفكار والآراء من قبل الجهات المعنية بالأمر، في محاولة لاتخاذ التدابير بالشكل الذي يجعل الموازنة بها ديمومة، وتعزيز الموارد قدر الامكان، وتخفيض العجز، والسيطرة على الديون"..

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