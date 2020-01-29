جهود برلمانية لتنويع مصادر السلاح

2020/01/29 | 00:00 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

تتحركُ لجنة الامن والدفاع النيابية والحكومة باتجاه تنويع مصادر السلاح ودعم القوات العراقية من دول روسيا واوروبا الشرقية والصين.

وذكر عضو اللجنة كاطع الركابي أن "قوات الامن العراقية لن تتأثر في حال علقت الولايات المتحدة ارسال شحنات الاسلحة المتعاقد عليها مع الحكومة العراقية"، مشيرا الى ان "الحكومة ومنذ دخول عصابات داعش الارهابية الى الاراضي العراقية، فكرت في تنويع مصادر السلاح، سواء كانت

للداخلية او للدفاع".

واضاف في تصريح لـ"الصباح" انه "في السنوات الماضية اعتمدت الحكومة على الجانب الاميركي في التسليح، في وقت كانت تسعى في اكثر من اتجاه لتنويع مصادر السلاح ".

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