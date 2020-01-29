الانقاذ الوطنية في العراق: صفقة القرن خطة لكسب اصوات اليهود في ولاية الثانية لترامب

2020/01/29 | 00:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت جبهة الانقاذ الوطني في العراق، اليوم الاربعاء، ان “إعلان صفقة القرن يشكل تأييداً أميركياً حاسماً لإسرائيل مع التعتيم على جرائمها”.وذكر بيان للجبهة حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “هدف الإعلان الأميركي هو كسب أصوات اليهود في معركة ترامب لولاية رئاسية ثانية بعدما لاح فشله بالحصول عليها ووجود الكثير من الاعتراضات الامريكية على تولية ولاية […]

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