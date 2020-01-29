"القمصان البيض".. محرك الانتفاضة ونبض الاحتجاجات

2020/01/29 | 00:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشلت الكثير من حملات كسر إضراب الطلبة ودعوات استئناف الدوام

الترا عراق - فريق التحرير

منذ انطلاق تظاهرات تشرين الأول/أكتوبر2019، والتي ما تزال قائمة إلى يومنا هذا، لعب إضراب الطلبة وبعض موظفي الدولة دورًا محوريًا في دعم الاحتجاجات وإدامة زخمها، فيما استقطب الإضراب، الإعلام العالمي وجعله يسلّط الضوء أكثر على الانتهاكات التي ترتكب ضدّ المتظاهرين، حتى صار الشعار الأبرز في التظاهرات التي سميّت بثورة القمصان البيضاء "ماكو وطن..



ماكو دوام".

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