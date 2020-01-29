هزة ارضية تضرب ناحيتي مندلي وقزانية شرقي ديالى ومناطق من محافظة السليمانية

2020/01/29 | 00:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة ارضية، في الساعات الاولى لليوم الاربعاء، مناطق ناحيتي قزانية ومندلي شرقي محافظة ديالى”.وذكرت مصادر محلية لـ”العهد نيوز”، ان “هزة ارضية جديدة تضرب مناطق ناحيتي مندلي وقزانية شرقي ديالى “.واضافت، انه” كما شعر بالضربة سكنة محافظة السليمانية ولا معلومات عن خسائر حتى اللحظة”.انتهى..م.ر

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