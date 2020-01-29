اطلاق برنامج

2020/01/29 | 00:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة لوريال المشرق العربي، بالشراكة مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، اطلاق النسخة السابعة لبرنامج لوريال – اليونسكو لدعم المراة العربية في لبنان بمشاركة خمس دول عربية من ضمنها العراق.

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