2020/01/29 | 00:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار ينفي تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار ينفي تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).