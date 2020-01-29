2020/01/29 | 00:25 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصر تدعو إلى حوار بشأن خطة السلام الأمريكية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/29 | 00:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تدعو إلى حوار بشأن خطة السلام الأمريكية) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تدعو إلى حوار بشأن خطة السلام الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).