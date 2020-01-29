تعليق ناري من الفنان “نبيل الحلفاوي” على صفقة القرن

2020/01/29 | 00:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ علق الفنان المصري نبيل الحلفاوي ، عن إعلان بنود صفقة القرن، خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم.وكتب الحلفاوي ، عبر حسابه على تويتر: “بتعبير مخفف..(سيولة) الأوضاع في عديد من الدول العربية..والتمزق الفلسطيني كان لا بد أن يفرز هذا الاعتراف الأمريكي الكامل بكل الاختراقات الإسرائيلية للشرعية الدولية […]

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