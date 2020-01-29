وزارة التربية : هنالك توجه لتأجيل الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية

2020/01/29 | 00:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} أكدت لجنة التربية النيابية اليوم بإن"هناك توجهاً لدى وزارة التربية بإعطاء حصص إضافية وتأجيل امتحانات الصفوف المنتهية خلال هذا العام الدراسي،

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