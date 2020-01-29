الكعبي: اسفنا على سفراء الامارات وعمان والبحرين الذين حضروا الكشف عن تفاصيل “صفقة العار”

2020/01/29 | 00:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّ حسن كريم الكعبي عضو هيئة رئاسة مجلس النواب، امس الثلاثاء، اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع رئيس الكيان الاسرائيلي الغاصب نتنياهو عن تفاصيل صفقة ترامب في هذا التوقيت المشبوه سيؤدي الى اندلاع تصعيد جديد وانهيار كل مؤشرات السلام والامن في المنطقة”.واكد في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “ترامب استغل ضعف الحكومات العربية […]

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