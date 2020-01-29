عباس‭:‬صفقة‭ ‬القرن‭ ‬ستذهب‭ ‬الى‭ ‬مزبلة‭ ‬التاريخ

2020/01/29 | 00:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريطانيا‭ ‬تصف‭ ‬خطة‭ ‬ترامب‭ ‬بالاقتراح‭ ‬الجدي‭ ‬ومصر‭ ‬تدعو‭ ‬الى‭ ‬دراسة‭ ‬متأنية‭ ‬والأردن‭ : ‬لا‭ ‬سلام‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬حل‭ ‬الدولتين رام‭ ‬الله‭-‬‭ ‬عمان‭ ‬‭-‬القاهرة‭ ‬‭-‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬‭-‬‭ ‬بروكسل‭ ‬‭-‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬تعقيب‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬الخطة‭ ‬التي‭ ‬عرضها‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تمر‭ ‬وستذهب‭ ‬الى‭ ‬مزبلة‭ ‬التاريخ‭ ‬كما‭ ‬ذهبت‭ […]

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