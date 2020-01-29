2020/01/29 | 00:40 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بريطانيا تصف خطة ترامب بالاقتراح الجدي ومصر تدعو الى دراسة متأنية والأردن : لا سلام من غير حل الدولتين رام الله- عمان -القاهرة -مصطفى عمارة - بروكسل -الزمان قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أول تعقيب له على الخطة التي عرضها الرئيس الاميركي دونالد ترامب إنها «لن تمر وستذهب الى مزبلة التاريخ كما ذهبت […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عباس:صفقة القرن ستذهب الى مزبلة التاريخ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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