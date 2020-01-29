مجلس القضاء الأعلى يوضح الموقف من تعيين قاض في الاتحادية

2020/01/29 | 00:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ صدر‭ ‬امس‭ ‬توضيح‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الاعلامي‭ ‬لمجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الاعلى‭ ‬فيما‭ ‬يلي‭ ‬نصه‭:‬ بعد‭ ‬ان‭ ‬قرر‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الاعلى‭ ‬بجلسته‭ ‬المنعقدة‭ ‬بتاريخ‭ ‬23‭ ‬‭/‬‭ ‬1‭ ‬‭/‬‭ ‬2020‭ ‬مفاتحة‭ ‬رئاسة‭ ‬‏الجمهورية‭ ‬لالغاء‭ ‬المرسوم‭ ‬الجمهوري‭ ‬الخاص‭ ‬بتعيين‭ ‬السيد‭ ‬‭(‬محمد‭ ‬رجب‭ ‬الكبيسي‭)‬‭ ‬عضوا‭ ‬اصليا‭ ‬‏في‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬للاسباب‭ ‬التي‭ ‬ذكرت‭ ‬في‭ ‬الكتاب‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬السيد‭ […]

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