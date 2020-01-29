قوات الأسد تقتحم معرّة النعمان وتركيا تهدد بالرد على أي هجوم ضد مواقعها

2020/01/29 | 00:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول‭- ‬بيروت‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬هددت‭ ‬تركيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬ضد‭ ‬نقاط‭ ‬المراقبة‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬السورية‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭.‬ وحذرت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬سنردّ‭ ‬بدون‭ ‬تردد‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحق‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬تهديد‭ ‬لنقاط‭ ‬المراقبة‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬ […]

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