2020/01/29 | 00:48 - المصدر: الغد برس

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كوشنر: ترامب قدم وعودا بشأن حل الدولتين من خلال خطة متكاملة للسلا

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كوشنر: ترامب قدم وعودا بشأن حل الدولتين من خلال خطة متكاملة للسلام

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