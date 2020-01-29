كورونا يتسبب بخسائر تتجاوز التريليون دولار باسواق الاسهم العالمية

2020/01/29 | 00:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد القاتل، في محو 1.5 تريليون دولار من قيمة الأسهم العالمية منذ العشرين من كانون الثاني، عندما هبط سوق هونغ كونغ مثيرًا مخاوف بين المتداولين.

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