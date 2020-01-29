ايران تعتزم الخروج من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

2020/01/29 | 00:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس الشورى الإسلامي في طهران، عن استلامه مشروع قانون خروج إیران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).

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