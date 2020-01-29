ايران تدرس الخروج من معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية

2020/01/29 | 00:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس الشورى الإسلامي في طهران، عن استلامه مشروع قانون خروج إیران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).وقال عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، أحمد أمير آبادي، إن “مشروع قانون خروج إیران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) تم استلامه، كما تم استلام مشروع قانون منع إنتاج وحيازة واستخدام الأسلحة النووية ومكافحتها”.[…]

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