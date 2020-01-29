2020/01/29 | 01:00 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ تحسين شيخ كالو اعلن الاثنين 27.01.2019 عن تعين الناشطة والدكتورة الايزيدية نغم نوزت كمديرة لمستشفى الشيخان العام لجهدها المستمر في خدمة المجتمع لأكثر من 15 عام ودورها الفعال في حماية حقوق الإنسان وخاصة الأطفال والنساء.في حديثها ل ايزيدي 24 قالت الدكتورة نغم نوزت أنه شيء طبيعي ان تشارك المراة الرجل في …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة، طبيبة ايزيدية تصبح مديرة مستشفى الشيخان العام) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة، طبيبة ايزيدية تصبح مديرة مستشفى الشيخان العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).