شرطة ديالى تطيح بمروج مخدرات في العاصمة بغداد

2020/01/29 | 01:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مدير اعلام شرطة ديالى العميد، نهاد المهداوي، امس الثلاثاء، بان “فريق امني نجح من الاطاحة بمروج للمخدرات في العاصمة بغداد”.وقال المهداوي في تصريح صحفي لوكالة محلية اطلعت عليه “العهد نيوز”، انه “بناءا على اعترافات احد المتهمين ممن جرى اعتقاله في بعقوبة استحصلنا معلومة مهمة عن وجود مروج للمخدرات يسكن احدى مناطق العاصمة بغداد […]

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