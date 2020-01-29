العراق:تجدد هجمات الترهيب ضد المحتجين

2020/01/29 | 01:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭-‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ كربلاء‭ – ‬عامر‭ ‬طويرجي ‭ ‬قتل‭ ‬عراقيان‭ ‬وأصيب‭ ‬عشرات‭ ‬بجروح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالاحتجاجات‭ ‬المناهضة‭ ‬للحكومة،‭ ‬بعيد‭ ‬إصدار‭ ‬السلطات‭ ‬أمراً‭ ‬بحظر‭ ‬بث‭ ‬قناة‭ ‬محلية‭ ‬لمدة‭ ‬شهر،‭ ‬معروفة‭ ‬بتغطيتها‭ ‬المكثفة‭ ‬للتظاهرات‭ ‬المطالبة‭ ‬بإسقاط‭ ‬النظام‭.‬وتتواصل‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬المطلبية‭ ‬التي‭ ‬يمثل‭ ‬جيل‭ ‬الشباب‭ ‬العنصر‭ ‬الفاعل‭ ‬فيها،‭ ‬رغم‭ ‬القمع‭ ‬والعنف‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ […]

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