2020/01/29 | 01:08 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-عبدالحسين غزال كربلاء – عامر طويرجي قتل عراقيان وأصيب عشرات بجروح الثلاثاء خلال أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة، بعيد إصدار السلطات أمراً بحظر بث قناة محلية لمدة شهر، معروفة بتغطيتها المكثفة للتظاهرات المطالبة بإسقاط النظام.
وتتواصل الاحتجاجات المطلبية التي يمثل جيل الشباب العنصر الفاعل فيها، رغم القمع والعنف الذي أدى إلى مقتل […]
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وتتواصل الاحتجاجات المطلبية التي يمثل جيل الشباب العنصر الفاعل فيها، رغم القمع والعنف الذي أدى إلى مقتل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق:تجدد هجمات الترهيب ضد المحتجين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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