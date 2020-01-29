الاغتيال عنوان دولة

2020/01/29 | 01:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هناك‭ ‬قاعدة‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬الاستثناء‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مطلق،‭ ‬مستنبطة‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬التاريخ‭ ‬،‭ ‬مفادها‭ ‬انّ‭ ‬أية‭ ‬دولة‭ ‬تسود‭ ‬فيها‭ ‬الاغتيالات‭ ‬يعني‭ ‬انّ‭ ‬حكمها‭ ‬ضعيف،‭ ‬ويتجه‭ ‬للفشل‭ ‬والتحول‭ ‬الى‭ ‬اللاولة‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬وتيرة‭ ‬القتل‭ ‬اليومي‭ .‬ لا‭ ‬توجد‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬،حدث‭ ‬فيها‭ ‬اغتيال‭ ‬ضد‭ ‬شخصيات‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬،‭ ‬سياسيةً‭ ‬وعامةً‭ ‬وخدميةً‭ […]

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