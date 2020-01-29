2020/01/29 | 01:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

طالب نائب رئيس اللجنة المالية البرلمانية مثنى عبد الصمد السامرائي، الاربعاء 29 كانون الثاني 2020،...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( السامرائي يطالب بإيقاف احالة مشروع مجاري سامراء لشركات غير معروفة ويحذر من وجود "شبهات فساد") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( السامرائي يطالب بإيقاف احالة مشروع مجاري سامراء لشركات غير معروفة ويحذر من وجود "شبهات فساد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).