صبحي مبارك مال الله - الحملات القمعية والمليشيات تهاجم المنتفضين..ولكن الإنتفاضة مستمرة !!

2020/01/29 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صبحي_مبارك_مال_الله الطبقة السياسيية العراقية لازالت تعتقد بخطة تجاهل مطالب الشعب وإهمال الحراك الجماهيري والمراهنة على الوقت ، بأن هذا الحراك الشبابي الجماهيري والشعبي سوف يتعب ويصيبه الملل وبالتالي سوف تنفرط الإنتفاضة وتفشل، بنفس الوقت التمسك بالمكاسب والمغانم والمناصب والإستمرار بالتسويف والمرواغة بعدم الإستجابة لمايريده الشعب.وبالرغم ما كيل من إفتراءات وشكوك ضد المنتفضين لكن التظاهرات مستمرة والإنتفاضة في تصاعد ......

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