بدر النيابية: ضغوط كبيرة مورست لدخول العراق بما يسمى بـ”صفقة القرن” ولم تنجح

2020/01/29 | 01:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت كتلة بدر النيابية، امس الثلاثاء، ما تسمى بـ”صفقة القرن”، فيما كشفت عن ضغوطات كبيرة لدخول العراق فيها والتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.وقال رئيس الكتلة حسن شاكر الكعبي في لقاء متلفز تابعته “العهد نيوز”، انه “نرفض مايسمى بصفقة القرن وترامب يحاول تحقيق كسب مبكر للانتخابات.وبين الكعبي: ” مورست ضغوط كبيرة لدخول العراق فيما […]

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