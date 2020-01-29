هزة ارضية جديدة تضرب جنوب شرقي مندلي

2020/01/29 | 01:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، تسجيل هزة جديدة ضربت جنوب شرقي مدينة مندلي قرب الحدود العراقية الايرانية.

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