القانونية النيابية تكشف جاهزية قانون المحكمة الاتحادية للتصويت

2020/01/29 | 01:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة القانونية النيابية، امس الثلاثاء، عن جاهزية قانون المحكمة الاتحادية للتصويت، ويمكن تشريعه في غضون ايام قليلة.وقال عضو اللجنة القانونية، النائب حسين العقابي، في تصريح صحفي اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “وجود ملامح ازمة موجودة بين السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية، بسبب عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي لا يزال بعهدة مجلس النواب”.واوضح […]

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