بابل تحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية والثروة الحيوانية

2020/01/29 | 01:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مديرية زراعة بابل، امس الثلاثاء، تحقيق الاكتفاء الذاتي بإنتاج المحاصيل الاستراتيجية والثروة الحيوانية وذلك ضمن خططها لدعم المنتج المحلي.وقال مدير زراعة بابل صلاح مهدي الجشعمي بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “المديرية تمكنت بعد زيادة المساحات الزراعية من تحقيق الاكتفاء الذاتي بانتاج المحاصيل الستراتيجية كالحنطة والشعير والذرة، فضلا عن تحقيق الاكتفاء بالثروة الحيوانية […]

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