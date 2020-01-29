استون فيلا يهزم ليستر سيتي ويتأهل لنهائي كأس الرابطة الانجليزية

2020/01/29 | 02:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد النجم المصري البديل، محمود حسن "تريزيجيه"، فريقه أستون فيلا لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة(Carabao Cup)، بتسجيله لهدف قاتل في شباك ليستر سيتي، لحساب إياب نصف نهائي البطولة، الذي انتهى بفوز أصحاب الضيافة (2-1).

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