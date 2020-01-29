إليسا عن صفقة القرن : “شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل”

2020/01/29 | 02:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان/ إنتقدت الفنانة اللبنانية إليسا ، صفقة القرن ، التي أعلن عنها دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، مؤكدة أنها تأتى على حساب البشر.وعلقت إليسا ، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “توتير”، قائلة: “قال صفقة القرن رح تجيب السلام… على دم ملايين الناس اللي خصّن واللي ما خصّن… شو […]

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