2020/01/29 | 03:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشرت مجلة “بسيكولوخيا إي منتي” الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن الأسباب التي تجعل العديد من الأشخاص يتحركون كثيرا أثناء النوم.وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته “عربي21″، إن الأسباب التي تجعلنا نتقلب مرات عديدة على السرير أثناء النوم ترتبط بعدة عوامل، التي تشمل بالأساس عادات الحياة والسلوكيات غير المناسبة، فضلا عن أنماط السلوك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سر التحرك كثيرا على السرير أثناء النوم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سر التحرك كثيرا على السرير أثناء النوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).