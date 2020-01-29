الملك سلمان لعباس: موقف ثابت

2020/01/29 | 03:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، موقف السعودية الثابت من القضية الفلسطينية.وشدد خادم الحرمين الشريفين، على وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته.من جهته عبر فخامة الرئيس الفلسطيني عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على حرصه واهتمامه […]

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