2020/01/29 | 03:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشر البيت الأبيض، الثلاثاء، النص الكامل لخطة السلام الأميركية المقترحة المعروفة اعلاميا بصفقة القرن ، وذلك بعد المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.ويتكون الملف من 181 ص باللغة الإنجليزية.وتضمنت الخطة المقترحة والتي استعرضها ترامب من البيت الأبيض، أن تكون القدس عاصمة موحدة للدولة الإسرائيلية، بجانب أنها سوف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النص الكامل لصفقة القرن – رابط) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النص الكامل لصفقة القرن – رابط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).