قانوني أردني يشرح أخطر بند بصفقة القرن

2020/01/29 | 03:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال أستاذ القانون في الجامعة الأردنية، ليث نصراوين، الثلاثاء، إن من أخطر بنود صفقة القرن من الناحية القانونية، الحظر على الفلسطينيين الانضمام إلى أي منظمة أو اتفاقية دولية دون موافقة الاحتلال.وأضاف نصراوين، أن هذا يعني تجريد أي دولة فلسطينية يمكن إنشاؤها من سلطتها السياسية العليا، والتي تعتبر ركنا رئيسا من أركان قيام […]

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