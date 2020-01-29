شاهد : ترامب يغرد بالعربية “بخريطة جديدة” بعد إعلان تفاصيل صفقة القرن

2020/01/29 | 03:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / غرد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخريطة جديدة باللغة العربية، لفلسطين وإسرائيل، بناء على رؤيته للحل في الشرق الأوسط، أو ما يعرف بـ”صفقة القرن”.وتظهر الخارطة 15 مستوطنة إسرائيلية في منطقة الضفة الغربية المحتلة، متصلة بقطاع غزة بواسطة نفق، تماشيا مع وعد أطلقه بإقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي.وأعلن ترامب رسميا الثلاثاء، بنود صفقة […]

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